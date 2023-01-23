Україна

Коментар головного тренера Кривбаса на його День народження.

У неділю, 22 січня, головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб відсвяткував 57-й День народження. Команда привітала свого наставника на турецьких зборах смачним і красивими тортом, яким той поділився з усіма.

Також спеціаліст дав коментар прес-службі "червоно-білих".

"У першу чергу я чекав привітання від своєї родини — дружини, дітей, онуків. Дійсно, вони першими мене привітали, дуже багато друзів, дуже багато людей. Всіх перерахувати — це дуже тяжко, тому я дуже вдячний. Життя продовжується, і мені також хотілося б їм сказати велике дякую за їхні привітання. Мені виповнилося вже 57 років — це такий вік, немолодий. Бачу дуже багато.

Всім тим, хто мене привітав, хочу побажати, щоби вони жили своїм мирним тихим життям, так як ми хочемо, як хочуть українці. Українці — це дійсно неперевершена нація, яка на сьогоднішній день дає такий спротив "русскім", як посягли на нашу територію, на наших діток, жінок, рідних.

Я дуже радий, що дійсно я народився в Україні і це та країна, яку я кохаю і хочу назавжди залишитися тут, у цій країні. Бо це країна, яка робить якийсь новий крок уперед, що дає відсіч такому грозному ворогу. Тому хай у всіх цих людей здійсниться мрія, а у нас українців у всіх мрія одна — жити спокійно, тихо, будувати, жити, займатися дітьми, внуками, мати працю гарну, працювати, щоби були гроші.

Я вірю у Перемогу, вона обов'язково буде. Вони тільки зможуть взяти нашу землю якщо нікого з нас українців не буде.

Я дуже вдячний хлопцям, начальнику штабу того дивізіону, в якому я служив. Він теж подзвонив, привітав — це говорить про те, що я теж щось зробив і стараюся робити. А нашим хлопцям футболістам і клубу Кривбас, в якому мене також усі привітали, я бажаю міцного здоров'я, наснаги, гарної роботи, щоби ми почали друге коло набагато краще, ніж так, як у нас пройшло перше.

Я дуже вдячний президенту, генеральному директору, віце-президенту, всім керівникам і працівникам клубу, моїм футболістам, тренерському і медичному штабу. Всім-всім. Нашому штабу по ЗМІ, як-то кажуть. Дуже вам дякую за ці привітання, за ці чудові моменти. Дякую ще раз і все буде Україна. Тільки Перемога і слава Україні" — передає слова вчорашнього іменинника YouTube-канал клубу з Кривого Рогу.