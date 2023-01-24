Україна

Літня Олімпіада-2024 відбудеться у Парижі.

Президент УАФ Андрій Павелко під час прес-конференції з журналістами заявив, що головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань продовжить працювати з командою, якщо вона потрапить на Олімпіаду.

"З Ротанем є домовленість, якщо збірна потрапить на Олімпіаду, то саме він готуватиме її до Олімпійських ігор", — сказав Павелко на зустрічі зі ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Ротань очолив Олександрію, з якою зараз готується до другої половини сезону. До цього український фахівець вивів молодіжку на чемпіонат Європи.

Додамо, що літня Олімпіада-2024 відбудеться у Парижі.

Раніше Павелко заявив, що УАФ веде переговори із Сергієм Ребровим, який може очолити збірну України.