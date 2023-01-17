Україна

Руслан Ротань поспілкувався з клубною пресслужбою Олександрії.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував свою адаптацію на посаді нового наставника клубу, а також розповів про тренерський штаб, про футболістів, про майбутні збори та завдання команди на другу половину сезону.

"Я познайомився з командою і відразу відчув, що тут дуже дружний колектив. І я, і тренерський штаб були приємно здивовані, що нам — новачкам клубу — приділили стільки уваги і футболісти, і персонал. Все показали, розповіли. І це насправді важливо. Місце нове, а зовсім не відчувається якогось дискомфорту.

Мені необхідно було формувати тренерський штаб доволі швидко. Потрібні були однодумці, з якими було б комфортно працювати. Це було непросто, оскільки багато з тих, до кого звернувся, або працювали у клубах, або не мали можливості з різних причин, тому вимушені були відмовитися. Скажу чесно, провів багато безсонних ночей. Але, поступово в результаті зустрічей і непростих розмов вдалося нарешті сформувати команду помічників.

Сергій Кравченко — старший тренер. Пропозиція стати помічником головного тренера йому сподобалася, але він ще не хотів завершати кар'єру гравця та залишати ігрову практику. Мені здається, що саме у його випадку, це було непросте рішення. Але мою пропозицію він прийняв, і мене це тішить. Він займається улюбленою справою і буде хорошим тренером, я в цьому переконаний. Головне, що ми думаємо в одному напрямку.

Володимир Єзерський буде працювати переважно із захисниками. Ми працювали разом в молодіжній і в юнацькій у збірних, я знаю як він працює. Дисципліна, організація, захист. Він на своєму місці.

Володимир Тименко, тренер воротарів. Теж достатньо кваліфікований фахівець. Постійно вдосконалюється, постійно рухається вперед. По роботі з воротарями він один з найкращих в країні, тому я радий, що він погодився приєднатися до штабу та буде допомагати мені в Олександрії.

Володимир Томіленко, тренер по фізичній підготовці. Це єдина людина яка працювала в команді ще до нашого приходу. Мені дуже сподобався наш діалог, у нас спільне бачення розвитку команди. Помітно, що Володимир хоче працювати, може працювати, і погляди наші збігаються. Я радий що він з нами. Мені сподобалося що він дискутує, радить, пропонує. Це дуже важливо.

В команді також працюватиме аналітик Євгеній Гресь. Аналітика у футболі сьогодні дуже важлива. Євген єдина людина, яку я забрав з молодіжної збірної. Ми з ним працюємо вже 4 роки, і за цей період я переконався, що на сьогодні без нього я б не впорався. Адже кожного дня формується дуже багато відео і аналітики, Євген це все відфільтровує і залишає лише тільки необхідну інформацію про футболістів, про команди, про матчі.

На моє переконання, у роботі цінно, коли думка головного тренера в тренерському штабі не є законом. Адже саме діалог і дискусія завжди приводять до істини. Я сподіваюся, що ми дуже плідно попрацюємо разом з командою, будемо прогресувати та доб’ємося поставлених цілей.

Підсилення в команді? Сказати, що зараз ми знаходимося в активному пошуку, це буде неправда. У нашому розпорядженні є футболісти, ті ж самі нападники, ми надамо їм шанс проявити себе. Попереду збори, тренування, спаринги. Хай зарекомендують себе, покажуть свої кращі якості на полі. Ми подивимося і тоді будемо приймати рішення. У нас із тренерським штабом є своє бачення гри. Завдяки тренуванням і спарингам ми побачимо, чи підходить до нашої моделі гри той чи інший футболіст. Тільки так. Але на сьогоднішній день, я бачу, що це вже сформована команда, я бачу в ній потенціал, і сподіваюсь що ми всі разом будемо йти до поставлених цілей.

На початку зборів ми проведемо тестування гравців для розуміння фізичного стану, можливостей і порогів наших футболістів. Тренування першої частини зборів будуть спрямовані на вдосконалення фізичної підготовки, а також на техніко-тактичних дій. Тактики буде багато, адже нам необхідно ознайомити футболістів з нашими вимогами. Вони не у всьому співпадатимуть з тими підходами, які були раніше, тому на це буде потрібен час. До того ж кожні чотири дні у нас заплановані спаринги. Вийдуть такі мініцикли. За підсумками першого збору ми зробимо аналіз, і в залежності від результатів і готовності футболістів, можливо, певною мірою скорегуємо другий етап підготовки.

Поєднування роботи в клубі та в молодіжній збірній України? Коли я приймав рішення очолити Олександрію, був готовий до праці. Я впевнений, що в мене вистачить сил, мотивації та часу на обидві команди. Щодо організаційних моментів, на час ігор збірної в чемпіонаті буде пауза. Тож, все встигнемо.

Ми спілкувалися з президентом клубу. І тренери, і футболісти прекрасно знають поставлену задачу. Вона не змінилася. Але особисто мене зараз цікавить не лише задача на цей сезон, а й майбутнє, що буде далі.

Основна мета тренерського штабу – покращити гру футболістів, а це щоденна праця, тому що тільки своєю грою ми можемо досягати необхідних результатів в конкретному матчі. Кожен з нас розуміє ступінь відповідальності, тому будемо працювати, багато працювати", - наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

Зазначимо, що вже завтра, 18 січня, Олександрія вирушає на навчально-тренувальні збори до Туреччини.