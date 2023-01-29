Команда Романа Григорчука пропустила три м'ячі від суперника, а забила лише один.
ФК Чорноморець
29 січня 2023, 14:47
Одеський Чорноморець у контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині поступився узбекистанському Локомотиву з Ташкента.
Матч закінчився із рахунком 1:3. У складі "моряків" єдиним голом відзначився Сергій Політило.
Чорноморець — Локомотив Ташкент 1:3
Голи: Політило, 25 – Бікмаєв, 12, ?, 61, ?, 88.
Чорноморець: Варакута, Васильєв, Гучек, Штогрін, Білий, Політило, (Черткоєв, 61), Плакса, гравець на перегляді (гравець на перегляді, 61), Урсолов, Алефіренко, Гладкий (Кубемба, 71).
Локомотив (стартовий склад): Сафаєв, Абдураімов, Юлдошев, Ю. Комілов, Алохоєв, С. Комілов, Тошполатов, Джумаєв, Бікмаєв, Аліджлнов, Ахманов.
Додамо, що сьогодні Чорноморець проведе ще один спаринг. Суперником одеситів буде клуб із Косово — Малішево. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.