Одеський Чорноморець у контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині поступився узбекистанському Локомотиву з Ташкента.

Матч закінчився із рахунком 1:3. У складі "моряків" єдиним голом відзначився Сергій Політило.

Чорноморець — Локомотив Ташкент 1:3
Голи: Політило, 25 – Бікмаєв, 12, ?, 61, ?, 88.

Чорноморець: Варакута, Васильєв, Гучек, Штогрін, Білий, Політило, (Черткоєв, 61), Плакса, гравець на перегляді (гравець на перегляді, 61), Урсолов, Алефіренко, Гладкий (Кубемба, 71).

Локомотив (стартовий склад): Сафаєв, Абдураімов, Юлдошев, Ю. Комілов, Алохоєв, С. Комілов, Тошполатов, Джумаєв, Бікмаєв, Аліджлнов, Ахманов. 

Додамо, що сьогодні Чорноморець проведе ще один спаринг. Суперником одеситів буде клуб із Косово — Малішево. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.