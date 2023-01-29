Дніпро-1 продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 29 січня, команда Олександра Кучера проведе черговий контрольний матч, у якому суперником буде чорногорський клуб Сутьєска.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу:

У минулому спарингу Дніпро-1 впевнено обіграв вірменський Пюнік із рахунком 3:1.