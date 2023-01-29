Україна

До вашої уваги огляд товариського матчу, який пройшов 29 січня 2023 року о 10:00.

Луганська Зоря у першому з двох сьогоднішніх контрольних матчів поступилася Арді з рахунком 1:2.

У складі болгарського клубу голами відзначилися Палмарес та Йорданов, а у луганчан – Назарій Русин.

В даний час Зоря грає черговий спаринг проти Академії Пандева з Північної Македонії. На Football.ua доступна відео-трансляція матчу.

Відео голів та огляд матчу:

Зоря — Арда 1:2

Голи: Русин, 73 — Палмарес, 2, Йорданов, 35.

Зоря: Мацапура, Вантух (Іщенко, 62), Батагов, Бражко, Данченко, Хахльов, Фофана (Мариновський, 62), Булеца, Хлань, Сільвейн (Пономаренко, 46), Русин.