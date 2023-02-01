Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Кривого Рогу на зимових зборах.

Криворізький Кривбас продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

У попередньому матчі команда Юрія Вернидуба не змогла здолати представника Косово — Дріту з міста Гнілане (0:1).

У прийдешній грі "червоно-чорні" зіграють проти болгарського клубу Септемврі.

Стартовий свисток матчу пролунає 2 лютого о 16:25 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього криворізький колектив залучив до роботи з основною командою чотирьох представників академії.