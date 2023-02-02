До вашої уваги товариська гра за участю команди Романа Григорчука.
ФК ЧОРНОМОРЕЦЬ
02 лютого 2023, 12:05
Одеський Чорноморець продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 2 лютого, команда Романа Григорчука проведе черговий контрольний матч, а суперником "моряків" буде представник чемпіонату Казахстану – Шахтар із Караганди.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу:
Нагадаємо, у минулому спарингу Чорноморець поступився Малішево із Косово з рахунком 0:1.