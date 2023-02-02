Україна

Хорватський фахівець знову допомагатиме Мірчі Луческу у київському клубі.

Динамо у своєму Instagram оголосило про те, що Огнєн Вукоєвич приєднався до київського клубу на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Поки що керівництво київського клубу не повідомляло про те, яку роль займе хорватський фахівець після свого повернення.

Нагадаємо, з лютого 2020 року Вукоєвич був асистентом головного тренера Мірчі Луческу. Проте влітку минулого року була інформація, що Огнєн може очолити Осієк на своїй батьківщині, але кияни заперечували ці чутки.

У січні Динамо оголосило, що новим помічником Луческу став колишній воротар Динамо Олександр Шовковський.

Раніше повідомлялося, що Бущан перенесе операцію на спині.