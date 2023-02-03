Україна

Хавбек харківського клубу поділився своїми думками про тренувальну роботу на зборах у Туреччині.

Півзахисник Металіста 1925 Ростислав Русин прокоментував підготовку команди до другої половини сезону, а також оцінив перші контрольні матчі.

Нагадаємо, команда Едмара та Голодюка раніше зіграла внічию з Раднічками Ниш (0:0), а потім обіграла Хебир (2:1).

"Вже звикли до навантажень. Усе проходить добре, у хорошій атмосфері. Самопочуття, думаю, як і у всіх, трошки важкувато, але комфортно. В цілому це була бігова робота та робота в тренажерній залі над м'язами. Це була така основна робота.

Перша гра проти Раднічкив була дуже важка у тому плані, що був сильний вітер. Тому була боротьба більше з вітром, ніж з суперником. Але відіграли всі по тайму, думаю, добре. А друга гра проти Хебиру, мабуть, були два різні тайми. Я грав у другому. Було тяжкувато. Суперник задав високий темп. Думаю, що друга гра була важчою. Вони були більш швидкими. Потрібно було на полі більше рухатися, ніж у першій грі.

Процес роботи ще йде. Але, думаю, що відсотків на 60 ми вже заклали фундамент. Але потрібно ще тренуватися, у нас є для цього час. Будемо бачити в кінці.

Позиція центрального півзахисника, а не флангового? Я на цій позиції грав кілька років за Рух, я знаю цю позицію, тому важко мені не було. Було комфортно. Якщо потрібно було б обирати, то обрав би гру на фланзі.

Хочеться забивати якнайбільше. Важко сказати скільки. Більше, ніж в першому колі — буде добре", - наводить слова Русина прес-служба клубу.

Додамо, що сьогодні Металіст 1925 провів черговий спаринг, в якому обіграв Гостивар з Північної Македонії.