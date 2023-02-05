Україна

Команда Мірчі Луческу провела черговий спаринг у Туреччині.

Київське Динамо продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 5 лютого, команда Мірчі Луческу провела контрольний матч проти датського клубу Вайле. Зустріч закінчилася перемогою "біло-синіх" із рахунком 2:0.

Перший м'яч був забитий на 11 хвилині, коли Владислав Супряга головою замкнув подачу від Владислава Дубінчака. Потім на 81 хвилині Олександр Яцик гарним обвідним ударом з-за меж штрафного майданчика подвоїв перевагу "біло-синіх".

Зазначимо, що Супряга відзначається результативним ударом у другому матчі поспіль. До цього форвард вразив ворота румунської Унирі.

Свій наступний матч Динамо проведе проти Шкендії із Північної Македонії. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Динамо — Вайле 2:0

Голи: Супряга, 11, Яцик, 81.

Динамо (1 тайм): Нещерет – Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак – Сидорчук, Царенко – Беніто, Лонвейк, Волошин — Супряга.

Динамо (2 тайм): Нещерет — Вівчаренко, Сирота, Бурда, Малиш — Андрієвський, Яцик, Гармаш — Беніто (Пашко, 62), Кабаєв — Супряга (Горбач, 62).