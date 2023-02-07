Україна

Розклад матчів міжнародного турніру зазнав змін через землетруси в Туреччині.

Товариський турнір Winter Cup 2023, який пройде у Туреччині, стартує 10 лютого. Про це повідомляє телеканал Футбол 2.0.

Спочатку турнір мав стартувати вчора, 6 лютого, але через жахливі землетруси в країні старт було відкладено.

Як і раніше, у турнірі візьмуть участь чотири клуби — Полісся, Верес та Ворскла, а також естонська Левадія.

Усі поєдинки стартуватимуть о 18:30 за київським часом.

Оновлений календар Winter Cup 2023:

Нагадаємо, торішнім переможцем зимового кубка стало Полісся.