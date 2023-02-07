Україна

Поєдинок проти казахстанського Каспію відбудеться 19 лютого.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив ім'я останнього суперника на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Останній контрольний матч відбудеться 19 лютого, в останній день підготовки команди до другої половини сезону.

Суперником команди Юрія Вернидуба буде казахстанський Каспій, який виступає у найвищому дивізіоні своєї країни. Минулого сезону Каспій посів дев'яте місце із 14.

До Каспію, Кривбас проведе спаринги проти Шерифа, Нефтчі, Петрокуба та Валмієри.

Також зазначимо, що Кривбас вже провів чотири матчі в Туреччині, в яких обіграв Септевмрі (5:0), зіграв внічию зі Стругою (1:1), а також поступився Хебиру (1:2) та Дріті (0:1).