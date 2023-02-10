Україна

Ще одна нова подорож для колишнього гравця збірної України.

Колишній захисник київського Динамо Микола Морозюк підписав контракт із агентством ProStar, ставши футбольним агентом. Про це повідомляє прес-служба агентства.

Нагадаємо, ProStar очолює відомий агент Вадим Шаблій.

"Ми раді вітати в нашій команді Prostar у минулому одного з найкращих крайніх захисників України. Вже понад 10 років нас об'єднує не лише дружба, а й бажання досягти успіхів у футболі.

Микола двічі ставав чемпіоном країни, грав за національну збірну. Нещодавно він завершив активну кар'єру і тепер допомагатиме нам у статусі менеджера шукати та розвивати футбольні таланти", – йдеться у повідомленні Prostar Agency в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Морозюк завершив кар'єру та став спортивним директором кіпрського клубу Красава.