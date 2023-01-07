Ще один гравець донецького клубу може перебратися до АПЛ.
Артем Бондаренко, ФК Шахтар
07 січня 2023, 15:18
Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, у послугах 22-річного українця зацікавлений Брайтон, а точніше, його головний тренер Роберто Де Дзербі, який раніше очолював "гірників".
Також "чайки" хочуть зміцнити центр оборони і у шорт-листі клубу знаходяться Микола Матвієнко з Шахтаря та Алессандро Бонджорно з Торіно.
Діючий контракт Бонадаренка з українським клубом розрахований до 31 грудня 2025 року.
У нинішньому сезоні Бондаренко провів 18 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.