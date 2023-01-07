Україна

Ще один гравець донецького клубу може перебратися до АПЛ.

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного українця зацікавлений Брайтон, а точніше, його головний тренер Роберто Де Дзербі, який раніше очолював "гірників".

Також "чайки" хочуть зміцнити центр оборони і у шорт-листі клубу знаходяться Микола Матвієнко з Шахтаря та Алессандро Бонджорно з Торіно.

Діючий контракт Бонадаренка з українським клубом розрахований до 31 грудня 2025 року.

У нинішньому сезоні Бондаренко провів 18 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.