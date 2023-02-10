Україна

Хавбек "гірників" розповів про ситуацію в клубі, про Михайла Мудрика та багато іншого.

Півзахисник та капітан Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував обстановку в команді під час війни в Україні, про Михайла Мудрика, Роберта Де Дзербі, а також висловив подяку польському народу.

"Я чудово пам'ятаю той ранок (24 лютого 2022 року — прим.). У цей час я був удома з сім'єю. Ми прокинулися від гучних вибухів. Я ввімкнув телевізор, щоб подивитися, що відбувається, і моя дружина сказала: "Війна почалася".

Це мене розлютило. Щоразу, коли я читаю новини, я лютую. Агресія за те, що ця країна та її президент зробили з Україною і що вони роблять з усією Європою. Боюся, це залишиться зі мною на все життя. Я бачу це в очах своїх бабусь та дідусів. Це діти Другої світової війни. Досі, через 80 років, вони несуть у собі трагічні спогади та травми тих років. Те, що відбувається зараз, також залишиться зі мною. Я ніколи не забуду, що ця країна зробила зі мною, моєю родиною, моїми співвітчизниками.

МОК хоче допустити росіян до своїх змагань під нейтральним прапором? Ці люди не знають, що таке війна. Напевно, вони дивляться новини, читають зведення, але не розуміють, що росія та білорусь вже зробили з Україною. Вони мають приїхати в Бахмут, Харків, Київ, Ірпінь, Бучу, Донбас. Вони мають прийти та подивитися, скільки людей було вбито, скільки зруйновано будинків. Якби вони побачили це, вони б передумали за секунду. І вони мають змінити свою точку зору. Я не бачу іншого варіанту.

Я не можу сказати, коли закінчиться війна. Я чекав на це з 2014 року. Все почалося із Донецька. Я маю високопоставленого друга, близького до уряду, і вони теж не знають, коли все скінчиться. росія має практично необмежені людські ресурси. Він продовжує посилати нових солдатів замість загиблих солдатів. Це велика країна. Тим, хто не хоче йти на фронт, загрожує в'язниця. Вони не розуміють, що краще відбути термін, аніж загинути на війні. Я молюся щодня, щоб цей конфлікт закінчився нашою перемогою. На досвід останніх дев'яти років ми знаємо, що іншого шляху немає. Якщо ми не переможемо, це ніколи не скінчиться. Тому ми боротимемося до кінця.

Як змінився Шахтар за ці роки? Більшість іноземців виїхали. Рік тому їх було, мабуть, сімнадцять, зараз три. Тепер команда виглядає інакше. Молоді більше ми йдемо в іншому напрямку.

Насамперед хочу висловити величезну подяку полякам за допомогу українцям. Ви показали, що ви справді наші брати. Я дійсно ціную це. Проводити домашні матчі єврокубків у Варшаві було чудовим рішенням. Стадіон завжди був заповнений, нас підтримувало багато українців, а також поляків. Коли приїхав Реал, можна було побачити, скільки він має вболівальників у вашій країні. Ми отримали багато підтримки. Коли ми гуляли у парку в день матчу, до нас підходили поляки, питали про ситуацію в Україні та бажали успіху. Це було найкраще місце для матчів. Це також важлива подія для Польщі, тому я думаю, що обидві сторони залишилися задоволеними.

Швидкий прогрес Мудрика? Я знаю його три чи чотири роки і пам'ятаю, як він три чи чотири рази приєднувався до першої команди, але його завжди відправляли назад до молодіжних команд. Він особливий, і він думав, що тільки талант зробить його великим. Він змінився з часом. Це переважно завдяки Роберто Де Зербі. Він почав слухати, навчатися і за підтримки тренера досяг вражаючого прогресу. Тепер він нова зірка кращої ліги світу, але це не чаклунство, для цього йому потрібно було вирости і попрацювати. Він має все, щоб стати кумиром нового покоління, як Андрій Шевченко був кумиром для моїх однолітків. Я бажаю йому цього.

Я чудово провів час, працюючи з Де Дзербі. Він є тренером нового покоління. Я вже досвідчений гравець, але багато чого в нього навчився. Мені також сподобалося його ставлення, його енергія та незвичайні ідеї. Якби не війна і якби Шахтар усе ще був при владі, ми були б справді великим гравцем у європейському футболі. Він побудував тут дуже сильну, молоду команду, яка мала великий потенціал для розвитку. Сьогодні результати його роботи можна побачити у Брайтоні. Це наступний крок у його кар'єрі, а наступним буде якийсь великий західний клуб.

Андрій Шевченко на посаду збірної Польщі після ЧС-2022? Це був добрий селектор. Під його керівництвом ми виграли багато важливих матчів. Він повернув команді переможний дух. Мав добре налагоджену систему роботи, йому допомагали чудові професіонали: Мауро Тасотті, дивовижна людина і дуже успішний футболіст і тренер, і Андреа Мальдера, дуже розумний хлопець, який зараз працює помічником Де Зербі. Тож він мав чудовий персонал, і він об'єднав усе це зі своєю особистістю. Коли він говорив у роздягальні перед грою, в його очах було щось, що допомогло йому так багато виграти у його кар'єрі. У вітчизняному футболі психологічний настрій важливіший, ніж тактичні та технічні моменти.

Зимові збори із Шахтарем? З початку січня ми були на зборах у Туреччині. Ми зіграли п'ять матчів, а у четвер летимо до Польщі, щоб підготуватися до матчів проти Ренна у тренувальному центрі Легії.

Нам вже показали перші відео з Ренном. Ми знайомимося з клубом, їхніми гравцями. Вони грають з різними стартовими схемами, іноді 3-4-3, іноді 4-4-2. Наступний тиждень буде найважливішим.

Сердечно запрошую не лише вболівальників Шахтаря, а й усіх, хто любить гарний футбол, підтримати нас у матчі з Ренном. Це дуже важливий турнір для нас, для нашої країни, і я можу запевнити вас, що ми докладемо всіх зусиль. Коли стадіон сповнений, це чинить додатковий тиск на гравців, що нам дуже допомагає", — наводить слова Степаненка Meczyki.

Нагадаємо, перший матч між Шахтарем та Ренном у 1/16 фіналу Ліги Європи пройде 16 лютого. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.