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Наставник рівненського клубу поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт прокоментував поразку своєї команди у матчі Winter Cup проти Полісся у серії післяматчевих пенальті.

"Ми дуже легко пропускали голи, які самі собі видумали. Хочу відзначити характер наших футболістів, які програвали 2:0, потім 3:1, і все-таки дотиснули та зрівняли рахунок в матчі проти дуже сильної команди. Це радує. А ті помилки, яких ми припустилися в першому таймі в захисті, ми розберемо. Звичайно, їх треба виправляти.

Встряски замінами ніякої не було. Дійсно, були заплановані ці чотири заміни. Звичайно, вони додали швидкості та агресії. Почали створювати моменти, забили два голи. Тому радий, що є футболісти, які виходять та підсилюють гру.

Неоднозначне враження від Андрія Блізніченко? В першу чергу, йому бракує ігрової практики. Він багато пропустив і зараз приводить себе в норму. Він знає свої проблеми і вирішує їх. Ми стараємося йому допомогти. Сподіваюся, до початку чемпіонату Блізніченко набере оптимальні кондиції. Йому потрібно підтягувати фізичну форму.

Вчора та позавчора були надзвичайно важкі навантаження. Сьогодні футболістам не вистачало легкості, тому був такий брак у передачах, особливо в першому таймі. Важко одразу сказати, хто був кращим. Все-таки давайте відзначимо Віталія Дахновського. Він сьогодні іменинник, тому сьогодні віддамо йому приз авансом", - сказав Вірт в ефірі каналу Футбол 2.0.

Свій наступний матч Верес проведе проти полтавської Ворскли. Гра відбудеться у середу, 15 лютого, о 18:30 за київським часом.

Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще один матч турніру, в якому зіграють Ворскла та естонська Левадія. Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом. Відео онлайн-трансляція буде доступна на Football.ua.