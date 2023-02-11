Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 11 січня 2023, 16:00.
Динамо – Сілекс, ФК Динамо Київ
11 лютого 2023, 20:18
Київське Динамо у черговому товариському матчі розгромило Сілекс із Північної Македонії (4:0).
Перемогу команді Мірчі Луческу забезпечив оформлений хет-трик у виконанні Олександра Караваєва, а ще один м'яч на рахунку Антона Царенка.
Свій наступний матч Динамо проведе завтра, 12 лютого, проти румунської Політехніки з міста Ясси.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо — Сілекс:
Динамо – Сілекс 4:0
Голи: Караваєв, 21, 30, 43 (з пенальті), Царенко, 89.
Динамо: Нещерет (Моргун, 66) – Малиш (Гусєв, 66), Попов (Боль, 66), Сирота (Дячук, 66), Вівчаренко (Дубінчак, 66) – Сидорчук (Андрієвський, 66), Шепелєв (Царенко, 66), Кабаєв (Яцик, 66), Караваєв (Беніто, 66), Лонвейк (Волошин, 66) – Гармаш (Супряга, 66).
Сілекс (стартовий склад): Божиновські – Льямаларі, Петкоскі, Рістескі, Маневскі, Серафімовскі, Рамані, Мілосавлєвич, Рістовскі, Турчин, Гіоргієвскі.