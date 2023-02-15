Україна

Команда Юрія Вернидуба провела восьмий спаринг на зборах у Туреччині.

Криворізький Кривбас продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 15 лютого, команда Юрія Вернидуба провела черговий спаринг, у якому суперником була латвійська Валмієра. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Зазначимо, що Кривбас і Валмієра зустрічалися у минулі роки. До цього була перемога 1:0 та нічия 1:1.

Також зазначимо, що Кривбас спеціально не давав складів на гру, а також проводив трансляцію лише для тих, хто встиг зареєструватись через форму на офіційному сайті.

Кривбас — Валмієра 0:0