Команда Юрія Вернидуба провела восьмий спаринг на зборах у Туреччині.
Кривбас - Валмієра, ФК Кривбас
15 лютого 2023, 19:17
Криворізький Кривбас продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 15 лютого, команда Юрія Вернидуба провела черговий спаринг, у якому суперником була латвійська Валмієра. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Зазначимо, що Кривбас і Валмієра зустрічалися у минулі роки. До цього була перемога 1:0 та нічия 1:1.
Також зазначимо, що Кривбас спеціально не давав складів на гру, а також проводив трансляцію лише для тих, хто встиг зареєструватись через форму на офіційному сайті.
Кривбас — Валмієра 0:0