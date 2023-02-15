Україна

Полтавська команда готова відпустити спеціаліста до національної команди.

Віце-президент Ворскли Олег Лисак прокоментував інформацію про те, що президент УАФ Андрій Павелко спілкувався з головним тренером команди Віктором Скрипником щодо можливої роботи у збірній України.

"Повірте, поки що це тільки чутки. Ми дорожимо своїм головним тренером. У нас довгостроковий контракт. Ми не розраховуємо, що він буде припинений найближчим часом.

Звичайно, якщо збірна буде дуже потребувати тренера, ми будемо в діалозі та підемо назустріч. Якщо будуть такі нюанси. Але на сьогодні це всього-на-всього чутки.

Суміщення посад у клубі та збірній? Ми будемо йти назустріч головному тренеру. Кожен з нас, всі, хто дотичні до футболу, мріють, щоб тренер, гравці чи персонал клубу були залучені до національної команди.

Це дорогого варте. З одного боку, це забирає багато сил, з іншого: це дуже серйозна історія — представляти всю країну. Тим більше в такий час. У нас вже є постійний представник в збірній України — наш лікар. Ми дуже хотіли б розширювати цю історію", — сказав Лисак в інтерв'ю каналу Футбол 2.0.

Раніше повідомлялося, що Україна залишилась єдиною збірною у відборі на Євро-2024, яка не має тренера.