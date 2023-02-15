Команди УПЛ зустрінуться між собою на турнірі Winter Cup у Туреччині.
ФК Ворскла
15 лютого 2023, 16:55
Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 15 лютого, полтавська Ворскла та рівненський Верес зіграють між собою у матчі зимового турніру Winter Cup. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.
Онлайн трансляція:
Нагадаємо, у перших матчах турніру Ворскла обіграла естонську Левадію (3:2), а Верес в серії пенальті поступився житомирському Поліссю.