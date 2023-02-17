Олександрія продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 17 лютого, команда Руслана Ротаня проведе черговий спаринг, у якому суперником буде Алай – срібний призер Прем'єр-ліги Киргизстану.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 10:00 за київським часом.

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Нагадаємо, минулого спарингу Олександрія не змогла обіграти латвійську РФШ (1:1).