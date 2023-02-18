Україна

До вашої уваги спаринг за участю команди Юрія Вірта.

Рівненський Верес продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 18 лютого, команда Юрія Вірта проведе черговий спаринг, у якому суперником "червоно-чорних" буде латвійська Валмієра.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:15 за київським часом.

Онлайн трансляція:

Нагадаємо, до матчу з Валмієрою Верес провів чотири спаринги, в яких обіграв Пюнік (1:0) та Левадію (3:1), а також зіграв внічию з Поліссям (3:3) та Ворсклою (0:0).