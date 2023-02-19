Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу зимового турніру, що відбувся 18 лютого 2023, 18:30.

У фіналі зимового турніру Winter Cup полтавська Ворскла обіграла житомирське Полісся у серії післяматчевих пенальті.

Основний час матчу закінчився з рахунком 2:2. У складі полтавців голами відзначилися Сефері та Феліпе, а у житомирської команди — Кисленко та Чеснаков, який зрізав м'яч у свої ворота.

У результаті переможця матчу та турніру було визначено у серії пенальті, в якій сильнішими виявилися футболісти Віктора Скрипника.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Полісся — Ворскла:

Полісся – Ворскла 2:2 (по пенальті 4:5)

Голи: Кисленко, 11, Чеснаков, 61 (автогол) – Сефері, 50, Феліпе, 74.

Полісся: Поспєлов, Гітченко, Морговський, Морозко, Шаповал, Крушинський, Кушніренко, Шастал, Янаков (Козак, 82), Грицук, Кисленко.

Ворскла: Ісенко, Пердута, Рамірес (Яворський, 84), Чеснаков, Кравець, Юрченко, Павлюк, Степанюк (Скляр, 89), Сефері, Р. Лопес, Феліпе (Челядін, 81).