Україна

Венесуельський форвард прокоментував свій перехід до донецького клубу.

Новоспечений нападник донецького Шахтаря Кевін Келсі розповів про свої перші дні у клубі української Прем'єр-ліги.

"Щасливий бути тут, у цьому великому клубі. Радію, що мене запросили. Зараз настав час приєднатися до команди і навчитися з нею якомога більше. Усі відмінно мене прийняли. Тарас Степаненко познайомив мене з командою. Дуже радий цьому моменту. Ми говорили з ним про мови. Тарас допоможе мені з англійською, а я йому з іспанською.

Я тренувався у складі збірної, коли зі мною зв'язалися. Дуже зрадів. Шахтар – чудова команда, яка допомагає гравцям зростати. Це також сприяло тому, щоб прийняти пропозицію та приїхати сюди у гарному настрої. Гратиму під номером 18, тому що під ним я забив свій перший гол.

Я дивився гру Шахтаря з Реалом, бачив боротьбу "гірників" із великими клубами. У матчах Шахтаря я бачу інтенсивність гри усієї команди, дисципліну. Також хочу навчитися цього. Насамперед, я хочу адаптуватися до команди та партнерів, а потім уже допомогти з голами та титулами.

Що стосується філософії команди та тренера, то все чудово: висока інтенсивність, акцент на пресингу та інших моментах, які допоможуть нам досягати своїх цілей.

Я просто бажаю вашій країні йти далі. Сподіваюся, це вдасться завершити якнайшвидше, щоб повернутися в найкращі часи", — сказав Келсі в інтерв'ю клубній прес-службі.

Раніше повідомлялося, що Келсі разом з іншими гравцями Шахтаря вирушив до Франції на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Ренна. Гра відбудеться завтра, 23 лютого, о 22:00 за київським часом.