"Гірники" зіграють проти французького опонента у плей-оф турніру.
Шахтар - Ренн, ФК Шахтар
20 лютого 2023, 10:30
У четвер, 23 лютого, відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому донецький Шахтар зіграє проти французького Ренна.
"Гірники" потрапили до Ліги Європи, посівши третє місце у групі Ліги чемпіонів. Після тривалої зимової перерви команда Ігора Йовічевича здивувала з приємного боку, здобувши перемогу над Ренном у першій грі з рахунком 2:1.
Гра у відповідь пройде у Франції на стадіоні Роазон Парк. Стартовий свисток матчу прозвучить о 22:00 за київським часом.
Дивитись онлайн-трансляцію матчу Ренн — Шахтар
На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу Ренн — Шахтар. Старт о 22:00 за київським часом.
Крім того, в Україні матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Ренном та Шахтарем покаже платформа MEGOGO.