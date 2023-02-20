Ліга Європи

"Гірники" зіграють проти французького опонента у плей-оф турніру.

У четвер, 23 лютого, відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому донецький Шахтар зіграє проти французького Ренна.

"Гірники" потрапили до Ліги Європи, посівши третє місце у групі Ліги чемпіонів. Після тривалої зимової перерви команда Ігора Йовічевича здивувала з приємного боку, здобувши перемогу над Ренном у першій грі з рахунком 2:1.

Гра у відповідь пройде у Франції на стадіоні Роазон Парк. Стартовий свисток матчу прозвучить о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Ренн — Шахтар

На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу Ренн — Шахтар. Старт о 22:00 за київським часом.

Крім того, в Україні матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Ренном та Шахтарем покаже платформа MEGOGO.