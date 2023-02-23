Кияни сильніше латвійського клубу Ауда.
Динамо, Фк Динамо
23 лютого 2023, 18:15
Динамо Київ провело спаринг з латвійським клубом Ауда. Кияни здобули впевнену перемогу завдяки голам Кабаєва, Караваєва та Ваната. Всі голи були забиті в другому таймі.
Попереду у киян матч проти латвійського клубу Валмієра. Матч заплановано на 26 лютого, початок о 16:00.
Динамо — Ауда 3:0
Голи: Кабаєв, 53, Караваєв, 55, Ванат, 66.
Динамо: Нещерет — Дубінчак, Попов, Дячук, Караваєв — Сидорчук, Андрієвський, Гармаш, Перріс — Волошин, Ванат.