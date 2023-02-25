Україна

Команда Леоніда Кучука провела три навчально-тренувальні збори.

Рух завершив підготовку на навчально-тренувальних зборах, два з яких пройшли у Хорватії та Словенії, а стартовий у Львові. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Під час останнього збору команда Леоніда Кучука обіграла хорватську Істру (3:1) та словенський Триглав (1:0), а також зіграла внічию з австрійським Штурмом-2 (1:1).

Після повернення до Львова футболісти Руху отримають два дні вихідних, після чого команда збереться у вівторок, 28 лютого, на своїй базі, де готуватиметься до відновлення сезону.

Перший офіційний матч 2023 року Рух проведе проти харківського Металіста. Гра пройде 5 березня.