Заключний поєдинок "біло-синіх" на нинішніх турецьких зборах.
Радість "динамівців", ФК Динамо Київ
26 лютого 2023, 10:43
У неділю, 26 лютого, київське Динамо проведе заключний контрольний поєдинок на турецьких зборах-2023. Суперником команди Мірча Луческу стане латвійська Валмієра, стартовий свисток пролунає о 16:00.
Відзначимо, що чемпіон Латвії нещодавно грав із трьома українськими колективами. Команда розписала 0:0 із Кривбасом, із рахунком 3:2 обіграла Верес, та провела дивоматч із Металістом, який завершився 3:3.
Пряма трансляція матчу Динамо — Валмієра: