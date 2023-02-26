У неділю, 26 лютого, київське Динамо проведе заключний контрольний поєдинок на турецьких зборах-2023. Суперником команди Мірча Луческу стане латвійська Валмієра, стартовий свисток пролунає о 16:00.

Відзначимо, що чемпіон Латвії нещодавно грав із трьома українськими колективами. Команда розписала 0:0 із Кривбасом, із рахунком 3:2 обіграла Верес, та провела дивоматч із Металістом, який завершився 3:3.

Пряма трансляція матчу Динамо — Валмієра: