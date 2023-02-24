Кияни дозаявили гравців за списком Б.
НАЗАР ВОЛОШИН, ФК ДИНАМО КИЇВ
24 лютого 2023, 16:08
Динамо Київ на своєму офіційному сайті повідомило, що перед початком другої частини сезону 2022/23 команда внесла до заявки УПЛ ряд футболістів.
Сьогодні за списком Б (гравці до 21 року) були дозаявлені захисники Владислав Єременко та Максим Дячук (№25), а також півзахисник Назар Волошин (№91).
Останній матч на зборах кияни проведуть проти Валмієри. Поєдинок відбудеться 26 лютого, початок о 16:00. Другу частину УПЛ столична команда почне матчем проти Інгульця, який заплановано на 4 березня, початок о 14:00.
Раніше повідомлялось, що Динамо продовжило контракт із Пономаренком.