Україна

Кияни дозаявили гравців за списком Б.

Динамо Київ на своєму офіційному сайті повідомило, що перед початком другої частини сезону 2022/23 команда внесла до заявки УПЛ ряд футболістів.

Сьогодні за списком Б (гравці до 21 року) були дозаявлені захисники Владислав Єременко та Максим Дячук (№25), а також півзахисник Назар Волошин (№91).

Останній матч на зборах кияни проведуть проти Валмієри. Поєдинок відбудеться 26 лютого, початок о 16:00. Другу частину УПЛ столична команда почне матчем проти Інгульця, який заплановано на 4 березня, початок о 14:00.

Раніше повідомлялось, що Динамо продовжило контракт із Пономаренком.