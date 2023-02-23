Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 23 лютого 2023, 16:00.

Київське Динамо у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальному зборі в Туреччині впевнено обіграло латвійську Ауду з рахунком 3:0.

Перемогу команді Мірчі Луческу принесли забиті м'ячі у виконанні Кабаєва, Караваєва та Ваната, які відзначились у другому таймі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо — Ауда:

Динамо – Ауда 3:0

Голи: Кабаєв, 54, Караваєв, 56, Ванат, 66.

Динамо: Нещерет (Моргун, 80) – Караваєв (Гусєв, 80), Попов (Сирота, 60), Дячук (Бурда, 69), Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Сидорчук, Андрієвський (Царенко, 46), Перріс (Кабаєв, 46), Гармаш, Волошин (Беніто, 67) – Ванат.

Ауда (стартовий склад): Озолс – Мікуліч, Бергквіст, Ісаєвс Бретшнайдер – Семьоновс, Ресенде, Савельєвс, Пітео, Карамоко – Улімбавсевс.