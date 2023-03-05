Україна

Французький новачок Металіста розповів про адаптацію у харківській команді.

Новачок Металіста Паті Малумандсоко прокоментував свій перехід до харківського клубу.

"Знаєте, я справді дуже щасливий зараз, всі у команді дуже добре мене зустріли. З першого дня я відчув, наскільки це сімейний клуб. Мені здається, що я зробив правильний вибір, довірившись цьому чудовому клубу.

Тренер і члени штабу безпосередньо дали зрозумілі вказівки, як мені потрібно діяти на полі. Мені також пощастило, що принципи гри команди якраз ті, які я ціную. Це значно полегшило процес адаптації.

Я знав, що Металіст — це історичний клуб із великою кількістю вболівальників. Ця команда ще донедавна була дуже відома в Європі.

Моя позиція — центральний захисник, саме в цій ролі я виступаю найкраще. При цьому я в повному розпорядженні головного тренера і того, що він хоче зробити для команди. Якщо мені знову доведеться грати опорним півзахисником, то жодних проблем — я вийду та віддам себе на всі 100 відсотків.

Гра Фареса Балулі за Металіст? Я бачив, чого він зміг досягти тут. Його гра у Металісті — це те, що ми називаємо футбольною магією. Не дивно, що він був кумиром публіки. Сподіваюся, я теж стану улюбленцем уболівальників Металіста", — наводить слова Малумандсоко прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Металіст проведе сьогодні, 5 березня, о 13:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу проти Руху можна буде на Football.ua.