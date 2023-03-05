Україна

Наставник "моряків" поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук прокоментував перемогу своєї команди у матчі 16 туру УПЛ проти Вереса (3:1).

"Для нас це дуже важлива перемога в стратегічному плані, бо ми – внизу турнірної таблиці. У нас досить оновлена команда, тож було дуже важливо перемогти, щоб працювати далі, вірити в те, що ти робиш. Тому для нас це дуже-дуже важлива перемога.

Не скажу, що за рахунку 1:1 я бачив щось таке, що б мене сильно хвилювало. У мене, швидше, були у першому таймі деякі моменти, які мене трохи турбували. Не все було так, як хотілося. Були моменти, коли ми після забитого голу низько опустилися. Це нам не притаманно. Ми не хотіли б так, але так на полі сталося.

І я б більше про це думав і говорив би, і аналізував би. А щодо 1:1 у мене не було ніяких сумнівів, що ми продовжимо грати. Ми розуміли, що у нас ще є заміни, могли трохи міняти гру. Були звичайні робочі аналітичні роздуми – не більше того. Ніяких хвилювань", - наводить слова Григорчука прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Чорноморець.