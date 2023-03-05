Україна

Наставник рівненського клубу поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт прокоментував поразку своєї команди у матчі 16 туру УПЛ проти Чорноморця (1:3).

"На передматчевій установці говорили з командою, що головне сьогодні — результат. У підсумку — результат сьогодні невтішний. Зараз можна що завгодно говорити. Але результат на табло — 1:3.

Пропустили перший гол після прикрої індивідуальної помилки. Це дещо вибило з колії. Бо почали ми непогано. Не вистачало креативу, агресії, індивідуальних дій саме у штрафному майданчику суперника. Треба над завершенням працювати.

Другий тайм теж розпочали добре. Коли зрівняли рахунок — і уявити не міг, що гра завершиться поразкою — 1:3. Тим паче, вийшли свіжі футболісти, які мали посилити гру. Замінами я загалом незадоволений.

Висновок — знову подарували три голи супернику. Особливо перший і другий. Футболісти залишили вільні зони і суперник розстрілював ворота.

Мусимо працювати далі. Розумію, що є і психологічний тягар — не можемо перемогти вдома. Це тисне на нас. Але зараз приїдуть в гості ще сильніші суперники: Ворскла, Дніпро-1, Кривбас. Виходу немає, мусимо чіплятися і боротися за очки.

Щодо новачків. Не маю зауважень до гри Маткобожика. Не бачу його провини у пропущених м'ячах, він забив у дебютній грі. Від Балана хотілося б більш якісної підтримки атаки, якісних фланговий передач. Не найкраща гра від Блізніченка. Він вийшов, коли потрібно було створювати і загострювати. Знаю, що він може більше. Може віддавати передачі, бити. Сьогодні ми цього не побачили.

Вовченко і Шарай сьогодні пропускали гру через дискваліфікацію. Вони повернуться на гру з Ворсклою. Можливо, щось змінюватимемо у стартовому складі", - наводить слова Вірта прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Чорноморець.