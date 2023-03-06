Україна

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з харківським клубом.

Півзахисник донецького Шахтаря Олександр Зубков прокоментував перемогу своєї команди у матчі 16 туру УПЛ проти Металіста 1925 (7:0).

"Так, провели дуже гарну гру – багато комбінацій сьогодні проходило. Ми з хлопцями домовлялися, що будемо дуже серйозно ставитися до матчу, адже нам були потрібні три очки, тому вийшла чудова гра. Маємо гарний настрій і готуємося далі.

Можливо, швидкий гол посприяв розгромному результату, але там гарна комбінація була: Тарас чудово виконав забігання, Джурасек покотив йому, а мені лишалося тільки ногу підставити. Трошки сумбурно забив, але це був початок дуже доброї гри. Завжди присвячую свої голи донечці, дружині та моїй родині. А щодо гола – дуже гарна передача від Ракіцького, і мені, можна сказати, пощастило так покласти з правої ноги.

Які очікування перед Феєнордом? Чесно кажучи, ми ще не розбирали Феєнорд. Думаю, відзавтра безпосередньо готуватимемося до першого матчу. Я лише знаю, що опонент йде на першому місці в чемпіонаті Нідерландів і що це дуже сильна команда. Вони грають більше колективно, багато комбінацій, діють високо. Сподіваюся також, що вболівальники прийдуть на поєдинок у Варшаві та підтримають нас", - наводить слова Зубкова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Шахтар.