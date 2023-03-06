Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 5 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 5 березня:

Донецький Шахтар у матчі 16 туру УПЛ доволі близько підійшов до рекордної перемоги в турнірі, розбивши Металіст 1925.

Англійська Прем’єр-ліга бачила й не такі рахунки, але це жодним чином не применшує внесок Ліверпуля в сенсаційний розгром Манчестер Юнайтед на Енфілді.

Український нападник Роман Зозуля забив перший гол за Райо Махадаонду.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.