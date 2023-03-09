Україна

Бразильський хавбек розповів про своє відновлення після травми.

Півзахисник Руху Едсон Фернандо да Сілва Гомеш прокоментував своє відновлення після травми.

"Почуваю себе вже набагато краще. Можу деякі рухи робити, які раніше давалися з труднощами. Хочу якомога швидше відновитися для того, щоби допомогти команді.

Дуже чекаю на перший офіційний матч за Рух. Тому що раніше я не встиг дебютувати. Зараз уже тривають офіційні ігри чемпіонату, приємно було спостерігати за перемогою команди. Я прагну вже нарешті провести свій дебютний матч у Європі", - наводить слова Едсона прес-служба клубу.

Едсон став гравцем Руху в січні 2022 року, після чого відбулося повномасштабне вторгнення Росії на територію України, через що 24-річний бразилець не зміг дебютувати за львівську команду.

У результаті Едсон вирушив в оренду в Атлетіко Гояніенсе. У січні цього року футболіст повернувся до Львова, але зараз займається за індивідуальною програмою через травму.