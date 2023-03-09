Бразильський хавбек розповів про своє відновлення після травми.
Едсон, ФК Рух
09 березня 2023, 19:56
Півзахисник Руху Едсон Фернандо да Сілва Гомеш прокоментував своє відновлення після травми.
"Почуваю себе вже набагато краще. Можу деякі рухи робити, які раніше давалися з труднощами. Хочу якомога швидше відновитися для того, щоби допомогти команді.
Дуже чекаю на перший офіційний матч за Рух. Тому що раніше я не встиг дебютувати. Зараз уже тривають офіційні ігри чемпіонату, приємно було спостерігати за перемогою команди. Я прагну вже нарешті провести свій дебютний матч у Європі", - наводить слова Едсона прес-служба клубу.
Едсон став гравцем Руху в січні 2022 року, після чого відбулося повномасштабне вторгнення Росії на територію України, через що 24-річний бразилець не зміг дебютувати за львівську команду.
У результаті Едсон вирушив в оренду в Атлетіко Гояніенсе. У січні цього року футболіст повернувся до Львова, але зараз займається за індивідуальною програмою через травму.