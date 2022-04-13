Украина

Це вже четвертий легіонер львів'ян, який був змушений покинути клуб.

Півзахисник львівського Руху Едсон на правах оренди виступатиме за бразильський клуб Атлетіко Гояненсе. Про це повідомляє прес-служба українського клубу.

Орендна угода з латиноамериканським футболістом розрахована до кінця сезону.

Нагадаємо, Едсон підписав контракт із Рухом у січні цього року, але дебютувати в офіційних матчах не встиг.

В даний час Атлетіко Гояненсе посідає 11 місце у чемпіонаті Бразилії.

Зазначимо, що Едсон став четвертим легіонером, який залишив клуб після воєнного вторгнення Росії до України. До цього львів'ян залишили Фредді Плюмен, Ельхаджі Папе Діав та Таллес Бренер.