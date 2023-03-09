Україна

У стартовому матчі цього року албанець оформив дубль.

Нападник Ворскли Таулян Сефері отримав виклик у розташування збірної Албанії на березневий матч. Про це повідомляє прес-служба клубу.

26-річний албанець може отримати шанс зіграти за національну команду, яка 27 березня зустрінеться із Польщею у рамках відбору Євро-2024.

Зазначимо, що у стартовому матчі 2023 року проти Зорі Сефері оформив дубль, але Ворскла не змогла здобути очки, поступившись з рахунком 2:3.

Цього сезону Сефері провів 15 матчів в УПЛ, у яких забив шість голів.