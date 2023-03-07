Україна

Хавбек луганського клубу поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Півзахисник Зорі Володимир Бражко прокоментував перемогу своєї команди у матчі 16 туру УПЛ проти Ворскли (3:2), в якому він забив вирішальний пенальті у компенсований час.

"Ми грали добре. Я думаю, ми були сильнішими за суперника. Вважаю, ми заслужили на цю перемогу. Усі виклалися на 100%. Працювали на зборах та поза зборами. Були однією командою. Я вважаю, що перемога заслужена.

У перші 15 хвилин ми не були сконцентровані. Гра нам вдавалася, і я був певен, що ми переможемо.

Пенальті на останніх хвилинах? Мене не було у списках на пенальті, але сказав Булеці, що я впевнений і заб'ю гол. Взяв м'яч, сказав: добре. Я забив, ми перемогли, все гаразд. Не нервував взагалі, бив пенальті холоднокровно.

Це важлива перемога, завжди перемагати приємно. Але на останніх хвилинах набагато приємніше", - наводить слова Бражка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла — Зоря.