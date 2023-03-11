Україна

Вінгер львівської команди поділився своїми думками перед грою з Колосом.

Вінгер львівського Руху Мар'ян Мисик прокоментував майбутній матч 17 туру УПЛ проти Колоса.

"Перемога в першому матчі позитивно вплинула на команду. До цього ми дуже довго готувалися до відновлення чемпіонату, багато сил віддали на зборах. Радує те, що є ефективний результат.

У нас триває важкий тиждень, тренуємося, розбираємо майбутнього суперника. Робимо все, щоби здобути позитивний результат і наступного разу. Для цього потрібно продемонструвати хорошу команду гру всього колективу. Якщо грати один за одного, підтримувати на полі, тоді все в нас вийде", - наводить слова Мисика прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух — Колос відбудеться завтра, 12 березня, о 15:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.