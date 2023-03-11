Україна

До вашої уваги відео грубої помилки від воротаря збірної України.

У матчі 17 туру української Прем'єр-ліги Минай на своєму полі поділив очки з Олександрією (1:1).

Рахунок у матчі було відкрито вже на другій хвилині, коли воротар Олександрії Микита Шевченко віддав м'яч у ноги супернику перед власними воротами. Цим шансом без проблем скористався хавбек Миная Вадим Вітенчук.

Зазначимо, що Шевченко перебуває у резервному списку збірної України на найближчий матч національної команди у березні.

У нинішньому сезоні Шевченко провів лише два матчі, в яких пропустив три м'ячі.