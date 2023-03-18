Україна

20-річний сенегалець піднімається кар'єрними сходами вперед.

Нападник київського Динамо Самба Діалло, який став володарем Кубка африканських націй у складі збірної Сенегалу U-20, отримав новий виклик до національної команди. Про це повідомляє прес-служба киян.

Цього разу 20-річного футболіста викликали в розташування збірної Сенегалу U-23, яка також має намір повторити досягнення своїх молодших однолітків.

Однак, для цього Сенегалу потрібно пройти фінальний етап кваліфікації, де суперником буде збірна Малі.

Двоматчева дуель пройде 22 та 28 березня. Перша гра відбудеться у Сенегалі, друга у Малі.