Україна

У черговому матчі української Прем'єр-ліги було зафіксовано нічию.

Полтавська Ворскла у матчі 18 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі не змогла обіграти харківський Металіст 1925.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. За статистикою, трохи більше моментів було у полтавців, але забити їм не вдалося.

Також зазначимо, що на 76 хвилині матч було перервано повітряною тривогою, яка була в полтавській області через можливу атаку країни-терориста росії.

Для обох команд це друга нічия поспіль. У минулому турі Металіст 1925 зіграв внічию з Чорноморцем (1:1), а Ворскла поділила очки з Вересом (2:2).

Після 18 турів Металіст 1925 набрав 21 очко та займає восьме місце в турнірній таблиці УПЛ, а у Ворскли — 20 балів та дев'ятий рядок.

Ворскла — Металіст 1925 0:0

Ворскла: Ісенко — Бацула, Павлюк, Чеснаков, Пердута — Челядін (Нестеренко, 81), Рамірес (Хрипчук, 88) — Олійник (Черниш, 70), Родрігес, Сефері — Степанюк.

Металіст 1925: Мозіль — Курило, Шершень, Безуглий, Жичиков — Вачіберадзе (Кравченко, 62), Габелок — Ременюк, Мартинюк, Бичек — Дмитренко (Русин, 46).

Попередження: Олійник, Родрігес, Степанюк, Челядін, Рамірес — Дмитренко, Жичиков.