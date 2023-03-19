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Наставник харківського клубу поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк прокоментував нічийний результат у матчі 18 туру УПЛ проти Ворскли (0:0).

"Ми, як і Ворскла, налаштовувалися сьогодні на перемогу. По грі було видно, що обидві команди хотіли виграти. Нічия. Десь повторюю слова, які я казав після Чорноморця: напевно, сьогодні нічия закономірний результат. У нас були дуже хороші моменти, але ми їх не використали. У Полтави також були свої моменти. Нічого, ми рухаємося далі.

На перший план у нас, поки що, виходять характер та самовіддача. І за це ми після кожної гри дякуємо хлопцям, що вони роблять все можливе, що від них залежить на даний момент. Є багато факторів, які впливають на це. І травми були, хтось важко переносив тренування на синтетиці, а матчі на траві. Думаю, що пауза, яка зараз буде в чемпіонаті, вона якраз нам в цей момент дуже сильно підходить. Ми попрацюємо дуже добре на тренуваннях, щоб покращити ці свої показники.

Активна гра після повітряної тривоги ? У нас такі футболісти, що їх особливо мотивувати не потрібно. Просто вони дослухалися до наших слів і зрозуміли, що дуже незрозуміла ситуація з перервою, як налаштується. Ми їм говорили, що буде шанс забити у ці 15 хвилин 100%. Треба цим скористатися. Дуже добре зіграли після тривоги. Але, на жаль, не використали свій момент.

Якщо чесно, ми поки що не думаємо про гру з Дніпром-1. Наше головне завдання зараз відновити хлопців. Тому що є дуже багато пошкоджень. Вони, можливо, жертвуючи собою, не в тій готовності, в якій хотілося б, на гру. Віддають всі сили. Слава Богу, що в нас немає ніяких нових травм. Зараз потрібно, щоб усі відновилися і вся команда на одному рівні готовності підійшла до матчу з Дніпром-1. На даний момент, це є найголовнішим.

Стан Ткачука? Позавчора він уже провів перше тренування з командою. Але, звичайно, що він пропустив, приблизно, три тижні й ще не був готовий грати. Зараз він з усіма повертається до загальної групи і з усіма готуватиметься до Дніпра-1", - наводить слова Голодюка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла – Металіст 1925.