Україна

Боснійський хавбек поділився своїми думками після гри зі Львовом.

Півзахисник Кривбасу Ріфет Капіч прокоментував нічийний результат у матчі 18 туру УПЛ проти Львова (2:2).

"Це вперше в моїй карʼєрі, коли я зробив дубль, але моя команда не зуміла виграти. Впевнений, у подальшому будемо грати все краще й перемоги придуть. Кривбас має характер, тому у нас все буде добре.

Ми непогано почали матч, відкрили рахунок, але, на жаль, вже не вперше в сезоні залишаємось в меншості через те, що отримуємо сумнівне вилучення. Я не знаю, що сталося з арбітром, але вдесятьох грати було важче. Не дивлячись на всі труднощі, Кривбас знову забив у другому таймі, але все ж втратили перемогу.

Вважаю, наша команда заслуговувала на три очки. На жаль, не втримали перемогу. Що вже поробиш, будемо налаштовуватись на максимум у наступних турах", - наводить слова Капіча прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Львів – Кривбас.