Україна

54-річний спеціаліст спробує врятувати для Львова прописку в УПЛ.

Львів на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Анатолій Безсмертний.

Сьогодні, 21 березня, 54-річний фахівець був представлений футболістам на заміській базі клубу у Брюховичах. Допомагатиме йому Роман Пахолюк.

На своєму новому місці Безсмертний змінив Олега Дулуба, якого сьогодні було звільнено з посади головного тренера команди.

Зазначимо, що Безсмертний вже очолював Львів із березня до серпня 2021 року. Під його керівництвом команда провела 16 матчів, у яких здобула п'ять перемог, чотири нічиї та сім разів програла.

Останнім місцем роботи Анатолія був Альянс із Липової Долини. До цього він працював із Вікторією, Черкащиною, Поліссям, Полтавою та Сумами.

Після 17 ігор Львів набрав 13 очок та посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ. До рятівного 12 місця – п'ять балів.