Україна

Український фахівець поділився своїми думками після призначення.

Головний тренер Львова Анатолій Безсмертний прокоментував своє призначення на посаду наставника львівській команді, де він змінив Олега Дулуба.

"Над пропозицією не довго думав. Треба було порадитися з дружиною та президентом Вікторії. Ми поговорили і я з радістю прийняв. Мене зрозуміла і жінка, і президент, і родина.

Радий повернутися до Львова. Це місце, яке я люблю, де я став футболістом, де випав шанс заявити про себе як про тренера. Дуже радий. Довго не думав, але етичні моменти всі залагодив.

Сильно за командою не стежив. Але наживо дивився матч із Зорею у Києві. Враження було непогане від команди.

Тренерський штаб залишається, але додається Роман Пахолюк як мій асистент. Тож працюємо всі разом.

Наразі прогнозувати підсумок сезону неможливо, але ми докладемо всіх зусиль, щоб піднятися у турнірній таблиці. Попереду тяжкі матчі. Довга стратегія нам зараз не потрібна — потрібно готуватися до кожного матчу", — наводить слова Безсмертного прес-служба клубу.

Після 17 ігор Львів набрав 13 очок та посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ. До рятівного 12 місця – п'ять балів.