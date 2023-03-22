Україна

Спаринг відбудеться цими вихідними.

Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив про майбутній спаринг з харківським Металістом. Гра запланована на суботу, 25 березня.

Також "спортклубівці" повідомили про повернення до ладу захисника Рональда Матарріти, який пропустив початок другої частини сезону. Він працював у загальній групі на тренуванні дніпровської команди.

Крім того, є інформація щодо інших гравців Дніпра-1. За індивідуальним планом тренувалися Валерій Лучкевич, який продовжує відновлюватися після травми, та Яніс Амаш, що мав невелике ушкодження минулого тижня. У лазареті залишаються Олексій Гуцуляк та Володимир Адамюк.

Раніше повідомлялось, що Довбик зіграв сотий матч за Дніпро-1.