Італія

Італієць може повернутись на батьківщину.

Нинішній тренер Тоттенгема Антоніо Конте може повернутись в Італію, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, якщо Жозе Моурінью покине римський клуб, то основним кандидатом на цю посаду буде Антоніо Конте.

Контракт Антоніо Конте добігає кінця вже цього літа.

Що стосується нинішнього наставника Роми Моурінью, то його майбутнє залишається невизначеним, і керівництво римлян шукає варіанти як можливу заміну тренеру.

Днями повідомлялось, що Тоттенгем звільнить Конте цього тижня. Керівництво "шпор" вирішило застосувати санкції до Антоні Конте після емоційної пресконференції, яка відбулась після нічийної гри проти Саутгемптона (3:3).